Sambhal News: स्वामी प्रसाद व इकबाल महमूद के मामले में सुनवाई आज

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याचिका सिमरन गुप्ता ने 21 अगस्त 2025 को अपर न्यायिक मुख्य मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल की थी। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और नवाब इकबाल महमूद पर कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों को अराजक तत्व बताने का आरोप है। इस मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन एमपी एमएलए कोर्ट आदित्य सिंह के न्यायालय में आज शुक्रवार को सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता इमरान मसूद के मामले में भी आज 13 नवंबर को सुनवाई नियत है। उन पर शहीदे आजम भगत सिंह की तुलना आतंकी संगठन हमास से करने का आरोप है। संवाद