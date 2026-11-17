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परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएंगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक चलेगी। कक्षा एक की परीक्षा मौखिक होगी, जबकि कक्षा दो से आठ तक के विद्यार्थियों की लिखित और मौखिक दोनों तरह की परीक्षाएं कराई जाएंगी। खंड शिक्षा अधिकारी मुंशी लाल पटेल ने बताया कि परीक्षाओं को लेकर शिक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी विद्यालयों को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं।कक्षा छह से आठ तक की लिखित और मौखिक परीक्षाओं का भारांक 50-50 प्रतिशत रहेगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, परीक्षाओं के लिए मॉडल प्रश्नपत्र जिला स्तर पर तैयार किए गए हैं। विभाग ने सुचारु रूप से परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। यह परीक्षाएं बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।बुधवार, 17 नवंबर को पहले दिन की परीक्षाएं निर्धारित हैं। प्रथम पाली में कक्षा दो और तीन की गणित, कक्षा चार से छह की हिंदी और कक्षा सात व आठ की विज्ञान विषय की परीक्षा होगी। वहीं, दूसरी पाली में कक्षा तीन से आठ तक के विद्यार्थियों की संस्कृत और उर्दू विषय की परीक्षा कराई जाएगी। यह पहले दिन का विस्तृत कार्यक्रम है।पांच दिवसीय परीक्षा सारणी18 नवंबर को प्रथम पाली में कक्षा तीन की हिंदी और कक्षा चार से आठ की सामाजिक विषय की परीक्षा होगी। द्वितीय पाली में कक्षा दो से आठ तक की अंग्रेजी परीक्षा ली जाएगी। 19 नवंबर को प्रथम पाली में कक्षा दो की हिंदी, कक्षा तीन की सामाजिक विषय और कक्षा चार से आठ तक की गणित की परीक्षा होगी। द्वितीय पाली में कक्षा तीन से आठ की कला या संगीत विषय की परीक्षा होगी। 20 नवंबर को प्रथम पाली में कक्षा तीन से पांच की कार्यानुभव या नैतिक शिक्षा, कक्षा छह की विज्ञान और कक्षा सात व आठ की हिंदी की परीक्षा होगी। द्वितीय पाली में कक्षा छह से आठ की पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा होगी। अंतिम दिन 21 नवंबर को प्रथम पाली में कक्षा एक से पांच तक की मौखिक परीक्षा और कक्षा छह से आठ की बेसिक क्राफ्ट, कृषि या गृह शिल्प की परीक्षा होगी। द्वितीय पाली में कक्षा छह से आठ की खेल, शारीरिक शिक्षा व स्काउटिंग परीक्षा संपन्न होगी।