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शोभायात्रा में मां काली की मूर्ति को एक सजे हुए ठेले पर विराजमान किया गया था। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया। भजन-कीर्तन और जयकारों से पूरा मार्ग भक्तिमय हो गया। शोभायात्रा में सबसे आगे ग्रामीण ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर भजन-कीर्तन करते हुए चल रहे थे।उनके पीछे सजे ठेले पर मां काली की मूर्ति के साथ श्रद्धालु जयकारे लगा रहे थे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने भी इसमें उत्साह के साथ भाग लिया। शोभायात्रा शिव मंदिर से शुरू होकर बाजारों व चौराहों से गुजरी और वापस मंदिर पर पहुंची।मंदिर पहुंचने पर विधि-विधान से मां काली की मूर्ति की स्थापना की गई। इसके बाद मां काली की आरती उतारी गई। श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर मोहनलाल प्रजापति, हरिओम प्रजापति, रामकिशोर कश्यप, भोला कश्यप, श्याम सिंह, नरेश मौर्य, मोहनलाल मौर्य, जोगिंदर पाठक और हीरालाल कश्यप सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।