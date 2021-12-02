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सिरसी के मोहल्ला गिन्नौरी निवासी अब्दुल रऊफ की बराही रोड पर थोक किराना स्टोर की दुकान है। उन्होंने बताया कि मंगलवार रात दुकान बंद करके वह घर चले गए थे। रात में माल आने के कारण देर हो गई थी। इसी वजह से वह डेढ़ लाख रुपये की नकदी दुकान में ही छोड़ गए थे। चोर रात में दुकान के पीछे से चैनल पर चढ़कर ऊपर पहुंचे। उन्होंने पहले खिड़की तोड़ी और फिर अंदर के दो वेंटिलेटर तोड़कर दुकान में प्रवेश किया।इसके बाद तिजोरी का ताला तोड़कर नकदी और सिगरेट की छह डिब्बियां चुरा लीं। चोरी हुए सामान की कुल कीमत करीब 50 हजार रुपये बताई गई है। दुकान स्वामी के अनुसार, चोरों ने इत्मीनान से घटना को अंजाम दिया। ऐसा लगता है कि उन्हें दुकान के अंदर रखे सामान और व्यवस्था की पूरी जानकारी थी।बराही रोड पर तीसरी चोरीबराही रोड पर चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले तीन महीने में यह तीसरी बड़ी चोरी है। इससे पहले 23 सितंबर की रात इसी मार्ग पर मुशाहिद हुसैन और अंसार हुसैन की दुकानों में चोरी हुई थी। पास के यूपी प्रथमा ग्रामीण बैंक से भी चोर सोलर पैनल के तार चुरा ले गए थे।पुलिस चौकी के पास भी नहीं सुरक्षित11 नवंबर की रात संभल-मुरादाबाद मार्ग स्थित रहबर मेडिकल स्टोर में भी चोरी हुई थी। पुलिस ने इस मेडिकल स्टोर की चोरी का खुलासा कर दिया था। खास बात यह है कि चोरी की इन दुकानों की पुलिस चौकी से दूरी महज 100 से 200 मीटर के बीच है। लगातार हो रही इन घटनाओं से व्यापारियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।