Sambhal News: गंगावास में तेंदुए का खौफ, वन विभाग ने लगाया पिंजरा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ग्रामीणों के मुताबिक, शुक्रवार रात तेंदुआ घरों के आसपास पहुंच गया और घरों में घुसने का प्रयास करने लगा। तेंदुए को देखते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई। तेंदुए के खौफ से लोग घर से लाठी-डंडे लेकर निकल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खेतों में काम करने और बच्चों को स्कूल भेजने में भी डर लग रहा है। आशंका है कि तेंदुआ दोबारा आबादी में घुसकर हमला कर सकता है।ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से निगरानी बढ़ाने और जल्द से जल्द रेस्क्यू कर तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की मांग की है। वन क्षेत्राधिकारी बृजमोहन ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर टीम लगातार रात में गश्त कर तेंदुए की आवाजाही को चिन्हित कर रही थी। आज पिंजरा लगा दिया गया है, जल्द ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा।