Sambhal News: गन्ना मूल्य को लेकर किसानों ने की महापंचायत
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 02:04 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 02:04 AM IST
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गुन्नौर। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के बैनर तले बुधवार को किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर महापंचायत की। इसमें खाद की किल्लत, गन्ने का उचित मूल्य, बिजली बिलों में गड़बड़ी और राशन कार्ड से जुड़ी समस्याएं प्रमुख थीं। किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा।
किसानों ने बताया कि रबी की बोआई का सीजन शुरू हो गया है लेकिन सहकारी समितियों और बाजार में डीएपी तथा यूरिया खाद नहीं मिल रही है। समय पर खाद न मिलने से बोआई में देरी हो रही है। किसानों ने गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित करने की मांग की।
पिछले सत्र के बकाया गन्ना भुगतान को भी जल्द कराने की मांग उठाई गई। महापंचायत में बिजली के बढ़े हुए बिलों और अनियमित आपूर्ति पर भी नाराजगी जताई गई। कई गरीब परिवारों के राशन कार्ड न बनने का मुद्दा भी उठाया गया।
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इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष रजत यादव, जिलाध्यक्ष श्रीपाल सिंह, नरेश पाल, रामबाबू, नितेश पंडित, सोनू बैनीबाल, हितेश यादव, वीरपाल सिंह, शेखर, अजय, गौरव, सौरभ, सुमित सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
आंदोलन की दी चेतावनी
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत सिंह गुजर ने आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। महापंचायत के बाद किसान जुलूस के रूप में तहसील पहुंचे। उन्होंने एसडीएम अवधेश कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगकर समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया।
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किसानों ने बताया कि रबी की बोआई का सीजन शुरू हो गया है लेकिन सहकारी समितियों और बाजार में डीएपी तथा यूरिया खाद नहीं मिल रही है। समय पर खाद न मिलने से बोआई में देरी हो रही है। किसानों ने गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित करने की मांग की।
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पिछले सत्र के बकाया गन्ना भुगतान को भी जल्द कराने की मांग उठाई गई। महापंचायत में बिजली के बढ़े हुए बिलों और अनियमित आपूर्ति पर भी नाराजगी जताई गई। कई गरीब परिवारों के राशन कार्ड न बनने का मुद्दा भी उठाया गया।
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इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष रजत यादव, जिलाध्यक्ष श्रीपाल सिंह, नरेश पाल, रामबाबू, नितेश पंडित, सोनू बैनीबाल, हितेश यादव, वीरपाल सिंह, शेखर, अजय, गौरव, सौरभ, सुमित सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
आंदोलन की दी चेतावनी
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत सिंह गुजर ने आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। महापंचायत के बाद किसान जुलूस के रूप में तहसील पहुंचे। उन्होंने एसडीएम अवधेश कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगकर समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया।