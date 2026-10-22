Sambhal News: गन्ना मूल्य को लेकर किसानों ने की महापंचायत

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किसानों ने बताया कि रबी की बोआई का सीजन शुरू हो गया है लेकिन सहकारी समितियों और बाजार में डीएपी तथा यूरिया खाद नहीं मिल रही है। समय पर खाद न मिलने से बोआई में देरी हो रही है। किसानों ने गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित करने की मांग की।पिछले सत्र के बकाया गन्ना भुगतान को भी जल्द कराने की मांग उठाई गई। महापंचायत में बिजली के बढ़े हुए बिलों और अनियमित आपूर्ति पर भी नाराजगी जताई गई। कई गरीब परिवारों के राशन कार्ड न बनने का मुद्दा भी उठाया गया।इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष रजत यादव, जिलाध्यक्ष श्रीपाल सिंह, नरेश पाल, रामबाबू, नितेश पंडित, सोनू बैनीबाल, हितेश यादव, वीरपाल सिंह, शेखर, अजय, गौरव, सौरभ, सुमित सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।आंदोलन की दी चेतावनीसंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत सिंह गुजर ने आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। महापंचायत के बाद किसान जुलूस के रूप में तहसील पहुंचे। उन्होंने एसडीएम अवधेश कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगकर समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया।