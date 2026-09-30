Sambhal News: प्रेमी युगल को परिजनों ने पकड़ा, कराया निकाह

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बताया जा रहा है कि गांव के युवक और किशोरी के बीच पिछले करीब एक साल से प्रेम संबंध था। सोमवार शाम किशोरी ने प्रेमी को घर बुलाया था। इसी दौरान परिजन घर पहुंच गए और दोनों को एक साथ देख लिया। आक्रोशित परिजनों ने युवक की पिटाई कर दी और दोनों को कमरे में बंद कर दिया। हंगामे की सूचना पर गांव में भीड़ जुट गई। बाद में दोनों पक्षों के लोगों ने आपसी सहमति से दोनों का निकाह कराने का फैसला लिए।प्रेमी के परिजनों को भी मौके पर बुलाया गया और किशोरी का निकाह कराकर उसे प्रेमी के साथ विदा कर दिया गया। इधर, किशोरी के नाबालिग होने की चर्चा के चलते यह निकाह गांव में तरह-तरह की चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस बारे में थाना पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है। सीओ अमन सिंह ने बताया कि इस तरह का कोई मामला संज्ञान में नहीं है। यदि कोई शिकायत मिलेगी तो जांच कराई जाएगी।