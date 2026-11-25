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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम अंकित खंडेलवाल ने बताया कि 17 से 23 नवंबर तक ये आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें फॉर्म-6 के 18,152 आवेदन शामिल हैं, जो नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए हैं। फॉर्म-7 के 959 आवेदन मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए मिले हैं। वहीं, फॉर्म-8 के 1,884 आवेदन दर्ज विवरण में संशोधन या अन्य बदलावों के लिए हैं। एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराया जा रहा है। आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन 17 नवंबर 2026 को किया गया था।उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के पात्र हैं। इसके अलावा, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्तूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। उन्हें फॉर्म-6 भरकर जमा करना होगा। आलेख्य मतदाता सूची सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी, संबंधित तहसील कार्यालय और जिला निर्वाचन कार्यालय में निशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। पात्र नागरिक सूची में अपना नाम जांचने के साथ ही आवश्यकतानुसार दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।ऑनलाइन भी कर सकेंगे आवेदनमतदाता फॉर्म-6, 7 और 8 ऑनलाइन पोर्टल https://voters.eci.gov.in तथा ईसीआईनेट ऐप के माध्यम से भर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए हस्ताक्षरित फॉर्म के साथ नवीनतम रंगीन फोटो और निर्धारित दस्तावेज संलग्न कर बीएलओ, ईआरओ, एईआरओ, मतदाता पंजीकरण केंद्र या तहसील कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं।