फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Election schedule for Chandausi Bar Association announced.

Sambhal News: चंदौसी बार एसोसिएशन का चुनाव कार्यक्रम घोषित

Wed, 30 Sep 2026 01:52 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Wed, 30 Sep 2026 01:52 AM IST
विज्ञापन
Election schedule for Chandausi Bar Association announced.
चंदौसी। जिला न्यायालय परिसर स्थित बार रूम में एल्डर कमेटी चंदौसी बार एसोसिएशन की एक सभा मंगलवार की दोपहर में हुई। जिसमें 28 सितंबर को नए बनाए गए अधिवक्ताओं के विषय में आए प्रार्थना पत्रों के अनुसार मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन पर पुन: विचार किया गया। नई सूची तैयार कर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई।
विज्ञापन




सभा में एल्डर कमेटी के चेयरमैन अनिल कुमार गुप्ता समेत सदस्य शकील अहमद वारसी, मो. सगीर सैफी, राजबहादुर व लोकेंद्र शर्मा शामिल रहे। एल्डर कमेटी के चेयरमैन ने चंदौसी बार एसोसिएशन के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि पांच और छह अक्तूबर दिन सोमवार व मंगलवार को नामांकन प्रक्रिया सुबह 11.30 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक होगी। सात अक्तूबर दिन बुधवार को दोपहर 12 बजे से दोपहर दो बजे तक नाम वापसी और नामांकन पर ऐतराज लिए जाएंगे। इसी दिन दोपहर तीन बजे से शाम चार बजे तक नामांकन पत्रों की जांच व ऐतराजों पर निर्णय लिया जाएगा। आठ अक्तूबर दिन बृहस्पतिवार को चुनाव मैदान में बचे प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। 13 अक्तूबर दिन मंगलवार को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान के बाद शाम 5.30 बजे से एल्डर कमेटी द्वारा मतगणना संपन्न कराने के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। एल्डर कमेटी ने अधिवक्ताओं से मतदान के दिन सीओपी लेकर आने का आह्वान किया है। जिससे उनकी पहचान सुनिश्चित कर वोट डलवाए जा सकें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed