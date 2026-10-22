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Sambhal News: स्कूल वाहनों के चालक और परिचालकों का सत्यापन होगा

Thu, 22 Oct 2026 02:07 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 02:07 AM IST
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Drivers and attendants of school vehicles will undergo verification.Drivers and attendants of school vehicles will undergo verification.
चंदौसी। स्कूली वाहनों से बच्चों को लाने-ले जाने वाले चालकों और परिचालकों की सुरक्षा जांच अब अनिवार्य होगी। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन को इन कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना होगा।
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विद्यालय प्रबंधन को चालकों और परिचालकों की पहचान और पूर्व पृष्ठभूमि की जांच सुनिश्चित करनी होगी। यह कदम बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। स्कूल बस, वैन और अन्य वाहनों से बड़ी संख्या में बच्चे रोजाना विद्यालय आते-जाते हैं।
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उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह सत्यापन आवश्यक है। एआरटीओ अमिताभ चतुर्वेदी ने बताया कि सत्यापन किए जा रहे हैं और सभी का सत्यापन होना है। उन्होंने चालकों और परिचालकों से भी सत्यापन में सहयोग करने की अपील की। विद्यालयों के प्रबंधन को इस नई व्यवस्था के बारे में अवगत करा दिया गया है।
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सत्यापन प्रक्रिया के तहत कर्मचारियों की पहचान, पते और पूर्व की पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य किसी भी तरह की अनदेखी से बचना है। विद्यालय प्रबंधन को वाहनों पर तैनात कर्मचारियों का पूरा ब्योरा भी रखना होगा।

इसके अलावा, स्कूली वाहनों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है। इस पूरी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर तक सुरक्षित पहुंचाना है।
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