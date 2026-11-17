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अधिवक्ता ने पत्र में कहा है कि महंत ने मां श्री कैलादेवी धाम से शाही जामा मस्जिद तक पदयात्रा की घोषणा की है। यह पदयात्रा मस्जिद की मुक्ति के उद्देश्य से निकाली जानी है। पत्र में कहा गया है कि यह सर्वोच्च न्यायालय के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश का उल्लंघन है। न्यायालय ने 22 अगस्त 2025 और 1 सितंबर 2025 को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। विज्ञापन

इससे पहले 19 नवंबर 2025 को भी ऐसी ही पदयात्रा स्थगित की गई थी। पत्र में 24 नवंबर 2024 की घटना का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रस्तावित पदयात्रा से शांतिभंग हो सकती है। इसलिए इस पद यात्रा पर रोक लगाते हुए कार्रवाई की जाए। विज्ञापन विज्ञापन

अधिवक्ता ने पत्र में कहा है कि महंत ने मां श्री कैलादेवी धाम से शाही जामा मस्जिद तक पदयात्रा की घोषणा की है। यह पदयात्रा मस्जिद की मुक्ति के उद्देश्य से निकाली जानी है। पत्र में कहा गया है कि यह सर्वोच्च न्यायालय के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश का उल्लंघन है। न्यायालय ने 22 अगस्त 2025 और 1 सितंबर 2025 को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।इससे पहले 19 नवंबर 2025 को भी ऐसी ही पदयात्रा स्थगित की गई थी। पत्र में 24 नवंबर 2024 की घटना का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रस्तावित पदयात्रा से शांतिभंग हो सकती है। इसलिए इस पद यात्रा पर रोक लगाते हुए कार्रवाई की जाए।

संभल। शहर की जामा मस्जिद के सचिव काशिफ खान की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता शशांक त्रिपाठी ने संभल डीएम और एसपी को पत्र भेजा है। 19 नवंबर को प्रस्तावित पदयात्रा पर रोक लगाने की मांग की गई है। यह पदयात्रा महंत ऋषिराजगिरि द्वारा हरिहर मंदिर मुक्ति अभियान के तहत घोषित की गई है। जामा मस्जिद को ही हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर कहता है। यह मामला जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर के तौर पर कोर्ट में भी विचाराधीन है।