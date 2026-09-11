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Sambhal News: संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत

Fri, 11 Sep 2026 01:43 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Fri, 11 Sep 2026 01:43 AM IST
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Death of a married woman under suspicious circumstances
रजपुरा। थाना क्षेत्र के गांव सैंडोरा में एक विवाहिता की जहरीला पदार्थ खाने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही मायके पक्ष में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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जुनावई थाना क्षेत्र के गांव घोसली मोहकम निवासी राजेश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बहन राजमाला की शादी करीब डेढ़ वर्ष पूर्व रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव सैंडोरा निवासी युवक के साथ हुई थी। सोमवार की रात राजमाला ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई।
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परिजन उसे बबराला स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उपचार किया, लेकिन हालत में सुधार न होने पर उसे बहजोई के निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। बुधवार रात उपचार के दौरान राजमाला ने दम तोड़ दिया। विवाहिता की मौत की खबर मिलते ही मायके पक्ष के लोग अस्पताल पहुंच गए। परिवार में मातम का माहौल है। रजपुरा पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ गुन्नौर अंकित मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच कराई जा रही है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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