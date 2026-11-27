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क्रांति ने आरोप लगाया कि नवंबर में कृतपाल से शादी के बाद वह पति के साथ रहने लगीं। मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे जेठ उदयवीर, पत्नी मीरा और बच्चों ने लाठी-डंडे व लोहे की रॉड लेकर जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया।उन्होंने गाली-गलौज की और विरोध करने पर पति को लाठी-डंडे व सरिया से पीटकर घायल कर दिया। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर उदयवीर, मीना, संजय, सुनीता, धर्मेंद्र और सिमरन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच जारी है। संवाद