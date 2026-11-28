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मृतका के पति अकबर अली ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे उनकी पत्नी घर में चारपाई पर बैठी थीं। इसी दौरान टांडा कोठी विद्युत उपकेंद्र से आ रही हाईटेंशन लाइन का तार टूट गया। तार सीधे यासमीन के ऊपर गिरा। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।अकबर अली ने यह भी बताया कि यासमीन अमरोहा के मुस्तापुर गांव की निवासी थीं। उनकी शादी करीब ढाई साल पहले हुई थी। उनका आठ माह का एक मासूम बेटा है। महिला की मौत से पूरा परिवार आहत है।विद्युत निगम का अलग दावाविद्युत निगम के अधिशासी अभियंता रघुनाथ तित्तल ने घटना पर अलग जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि महिला छत पर थी और इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गई। इससे उसकी मौत हो गई। इस दुखद घटना से परिवार में गहरा मातम पसरा है।ग्रामीणों ने विद्युत निगम पर लगाए आरोपग्रामीणों ने विद्युत निगम के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना देने के लिए कई बार फोन किया गया। काफी प्रयास के बाद टांडा कोठी विद्युत उपकेंद्र के जेई ने व्यक्तिगत नंबर पर फोन उठाया। मृतका के पति अकबर अली ने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने आबादी के बीच से गुजर रही हाईटेंशन लाइन हटवाने की भी मांग की है। जेई नरेश कुमार ने बताया कि हाईटेंशन लाइन नलकूपों के लिए है। महिला छत पर चढ़ी थी और अचानक विद्युत लाइन की चपेट में आ गई। इसी दौरान तार टूट गया, जिससे उसकी मौत हुई।कोटमहिला की मौत करंट की चपेट में आने से होने की जानकारी मिली है। महिला के साथ हादसा छत पर हुआ है। इस मामले की जांच कराई जा रही है। पीड़ित परिवार की नियमानुसार मदद की जाएगी। मुआवजा दिया जाएगा।रघुनाथ तित्तल, एक्सईएन, विद्युत निगम