फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Case registered against six individuals for misbehaving with a woman, following a court order.

Sambhal News: महिला से अभद्रता करने में कोर्ट के आदेश पर छह पर रिपोर्ट

Tue, 03 Nov 2026 02:32 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
Case registered against six individuals for misbehaving with a woman, following a court order.
सरायतरीन। बहजोई थाना क्षेत्र के एक गांव में रास्ते में मंदिर की मठिया बनाने के विरोध को लेकर विवाद हो गया। इस मामले में घर में घुसकर मारपीट की गई। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
विज्ञापन

पीड़िता का आरोप है कि थाने और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। पीड़ित महिला के अनुसार, गांव के रास्ते पर मोहल्ले के लोगों ने मठिया बना ली थी। इससे आने-जाने में परेशानी हो रही थी। 24 जून को जेठ ने इसका विरोध किया तो मामूली कहासुनी हुई।
विज्ञापन

आरोप है कि 25 जून रात 10 बजे मोहल्ले के लोग लाठी-डंडे लेकर घर में घुस आए। उन्होंने गाली-गलौज और मारपीट कर जेठ को घायल कर दिया। बीच-बचाव को आई दो माह की गर्भवती पुत्रवधू के साथ भी मारपीट और अभद्रता करने का आरोप है।
विज्ञापन
विज्ञापन

शोर सुनकर पड़ोसी आए तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई भेजा। वहां से उन्हें जिला अस्पताल और फिर मुरादाबाद रेफर किया गया। पुलिस उपाधीक्षक स्तुति सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर गांव लहरावन निवासी हरवंश, लालसिंह, भूरे, भूरी, सोहनलाल, खेमपाल और श्रीपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed