Sambhal News: संदिग्ध मौतों की जांच करेगी समिति, एक महीने में देनी है रिपोर्ट

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि नई संयुक्त जांच समिति में एडीएम सत्यप्रिय सिंह, एएसपी (दक्षिणी) मनोज रावत और एसीएमओ पंकज विश्नोई को शामिल किया गया है। समिति अपनी जांच आख्या बंद लिफाफे में देगी। जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सकीय परीक्षण या मृत्यु के कारणों में शिकायतें, विरोधाभास और अनियमितता आदि का उल्लेख किया जाएगा।इससे पहले 28 जून 2025 को भी तीन वर्षों के संदिग्ध प्रकरणों की जांच के लिए एक समिति बनी थी। 11 सितंबर को बहजोई में मां-बेटे की हत्या के बाद शव फेंके गए थे। इस मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी विरोधाभासी थी, जिससे मृत्यु के कारणों और पुलिस विवेचना में विरोधाभास हो गया था। अन्य प्रकरणों में भी पोस्टमार्टम और चिकित्सकीय परीक्षण में विसंगतियां सामने आई थीं।यह समिति अभिलेखीय और साक्ष्य आधारित जांच करेगी। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचायतनामा और वीडियोग्राफी का परीक्षण किया जाएगा। विसरा और फॉरेंसिक रिपोर्ट सहित सभी संबंधित अभिलेखों की जांच होगी। जांच के बाद संबंधित व्यक्तियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। संबंधित विभाग जांच के लिए आवश्यक अभिलेख और सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे।