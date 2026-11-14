Sambhal News: चलती कार बनी आग का गोला

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राहगीरों की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची। करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारण मार्ग पर यातायात भी प्रभावित हो गया था। आग बुझने के बाद ही यातायात सामान्य हो सका। शहर के महमूद खां सराय निवासी सलमान ने बताया कि यह कार चौधरी निवासी आशू की है।सलमान और कुछ अन्य लोग किसी काम से सैफनी जा रहे थे। वाजिदपुरम के नजदीक पहुंचने पर कार में अचानक आग लग गई। सलमान ने बताया कि उन्हें आग लगने का कारण पता नहीं चल सका। दमकल की टीम ने शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान जताया है। आग पर काबू पाने के बाद कार को सड़क किनारे खड़ा करा दिया गया। सूचना मिलने पर रायसत्ती थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी।