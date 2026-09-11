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Sambhal News: बीएसए व बीईओ से अभद्रता करने के आरोपी पर रिपोर्ट दर्ज

Fri, 11 Sep 2026 01:44 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Fri, 11 Sep 2026 01:44 AM IST
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Case registered against individual accused of misbehaving with BSA and BEO.
बहजोई। गांव आनंदपुर में अमान्य विद्यालयों को बंद कराने गईं बीएसए अलका शर्मा और खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) एमएल पटेल से अभद्रता के मामले में पुलिस ने आरोपी इंद्रप्रकाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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बीईओ एमएल पटेल की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। तहरीर में बताया गया कि बुधवार, 9 अगस्त को सुबह करीब नौ बजे बीएसए के साथ वे विद्यालयों के निरीक्षण पर निकले थे। गांव आनंदपुर पहुंचने पर उन्हें जानकारी मिली कि दो निजी विद्यालय अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। इनमें से एक विद्यालय धर्मशाला में और दूसरा निजी मकान में चल रहा था।
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जब स्टाफ को समझाकर विद्यालय बंद कराने की प्रक्रिया चल रही थी, तभी इंद्रप्रकाश नामक व्यक्ति ने आकर गाली-गलौज और अभद्रता शुरू कर दी। सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि बीईओ की शिकायत पर आरोपी ग्रामीण के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
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