Sambhal News: चलती बस से उतरते समय महिला सड़क पर गिरी, बेहोश
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:16 AM IST
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:16 AM IST
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जुनावई। मेरठ-बदायूं हाईवे पर बैरपुर महाराजी बस स्टैंड के पास एक महिला चलती रोडवेज बस से गिरकर घायल हो गई। हादसे में महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे उपचार के लिए चिकित्सक के पास ले जाया गया।
वह नोएडा से नरौरा जा रही बस में सवार होकर अपने मायके रेंधा गांव आ रही थी। रेंधा गांव निवासी पप्पी नोएडा से रोडवेज बस में सवार थी। जैसे ही बस बैरपुर महाराजी बस स्टैंड पर पहुंची, वह नीचे उतरने लगी। इसी दौरान बस के चलने से वह संतुलन खो बैठी। पप्पी सिर के बल सड़क पर जा गिरी।
आरोप है कि यह घटना चालक और परिचालक की लापरवाही के कारण हुई। घटना के बाद परिचालक ने बस रोकी। उसने काफी देर तक परिजनों के पहुंचने का इंतजार किया। इसके बाद परिजन पप्पी को बेहोशी की हालत में चिकित्सक के पास ले गए।
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नरौरा बस डिपो के परिचालक त्रिलोक सिंह ने घटना के संबंध में अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि महिला चलती बस से नीचे उतरने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान वह सड़क पर गिरकर घायल हो गई। दूसरी ओर, थाना प्रभारी धीरज सिंह ने कहा कि पुलिस को इस मामले में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
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वह नोएडा से नरौरा जा रही बस में सवार होकर अपने मायके रेंधा गांव आ रही थी। रेंधा गांव निवासी पप्पी नोएडा से रोडवेज बस में सवार थी। जैसे ही बस बैरपुर महाराजी बस स्टैंड पर पहुंची, वह नीचे उतरने लगी। इसी दौरान बस के चलने से वह संतुलन खो बैठी। पप्पी सिर के बल सड़क पर जा गिरी।
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आरोप है कि यह घटना चालक और परिचालक की लापरवाही के कारण हुई। घटना के बाद परिचालक ने बस रोकी। उसने काफी देर तक परिजनों के पहुंचने का इंतजार किया। इसके बाद परिजन पप्पी को बेहोशी की हालत में चिकित्सक के पास ले गए।
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नरौरा बस डिपो के परिचालक त्रिलोक सिंह ने घटना के संबंध में अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि महिला चलती बस से नीचे उतरने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान वह सड़क पर गिरकर घायल हो गई। दूसरी ओर, थाना प्रभारी धीरज सिंह ने कहा कि पुलिस को इस मामले में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।