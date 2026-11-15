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Sambhal News: बहजोई महाविद्यालय में 17 नवंबर से शुरू होंगी विषम सेमेस्टर की परीक्षा

Sun, 15 Nov 2026 02:15 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:15 AM IST
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Odd-semester examinations at Bahjoi College will begin on November 17.Odd-semester examinations at Bahjoi College will begin on November 17.
बहजोई। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने बहजोई महाविद्यालय को विषम सेमेस्टर वर्ष 2027 के लिए परीक्षा केंद्र घोषित किया है। इन परीक्षाओं का आयोजन 17 नवंबर से किया जाएगा।
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प्राचार्य वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि इस केंद्र पर बहजोई महाविद्यालय के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसके साथ ही हरिराम सत्यनारायण इंस्टीट्यूट, इस्लामनगर जिला बदायूं के छात्र भी शामिल होंगे। मुलायम सिंह डिगरी कॉलेज, आलपुर मैथरा और बाबू मुकुट बिहारी लाल जैन डिगरी डिग्री कॉलेज नाधौस के परीक्षार्थी भी यहां परीक्षा देंगे।
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प्राचार्य ने यह भी बताया कि परीक्षाएं नकल विहीन और शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराई जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शासन और विश्वविद्यालय की मंशा के अनुरूप परीक्षा का आयोजन हो। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ उपकरण और ईयरफोन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। संचार उपकरण, डिजिटल या स्मार्ट उपकरण, कैलकुलेटर परीक्षा कक्ष में वर्जित होंगे। अनधिकृत लिखित सामग्री भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
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परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए तय समय पर पहुंचना होगा। उन्हें अपने साथ भारत सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। इसमें प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट शामिल हैं। इनमें से कोई एक वैध पहचान पत्र साथ होना चाहिए।




बहजोई। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से बहजोई महाविद्यालय को विषम सेमेस्टर वर्ष 2027 के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया है।प्राचार्य डॉ. वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षाओं का आयोजन 17 नवंबर से होगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र पर बहजोई महाविद्यालय के परीक्षार्थियों समेत हरिराम सत्यनारायण इंस्टीट्यूट, इस्लामनगर जिला बदायूं, मुलायम सिंह डिगरी कॉलेज, आलपुर मैथरा व बाबू मुकुट बिहारी लाल जैन डिगरी डिग्री कॉलेज नाधौस आदि महाविद्यालयों के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। प्राचार्य ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर शासन व विश्वविद्यालय की मंशा के मुताबिक परीक्षाएं नकल विहीन व शुचितापूर्ण कराई जाएंगी। वहीं, परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार का मोबाइल फोन, स्मार्टवाच, ब्लूटूथ उपकरण, ईयरफोन, संचार उपकरण, डिजिटल अथवा स्मार्ट उपकरण, कैलकुलेटर तथा अनाधिकृत लिखित सामग्री आदि परीक्षा कक्ष में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।

साथ ही, परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थी अपने तय समय पर भारत सरकार की ओर से जारी किसी भी फोटोयुक्त पहचान पत्र में से प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट के साथ उपस्थित हों।
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