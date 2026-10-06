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Sambhal News: कमरे में पंखे से लटका मिला ई-रिक्शा चालक का शव

Tue, 06 Oct 2026 02:38 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:38 AM IST
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Body of e-rickshaw driver found hanging from ceiling fan in room
चंदौसी। कोतवाली क्षेत्र के प्रगति विहार में ई-रिक्शा चालक अंकित गुप्ता (35) ने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार सुबह परिजनों ने युवक का शव पंखे से प्लास्टिक की रस्सी के सहारे लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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मृतक के पिता महेंद्र गुप्ता ने बताया कि अंकित ई-रिक्शा चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। रविवार रात करीब 11 बजे वह काम से घर लौटा था। खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में सोने चला गया। सोमवार सुबह परिजनों ने उसे उठाने के लिए दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अंदर से बंद होने पर खिड़की से झांककर देखा। अंकित पंखे से लटका हुआ था। परिजनों ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी।
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पिता महेंद्र गुप्ता ने बताया कि अंकित की पत्नी कुछ माह से अपने मायके में रह रही है। उन्हें बेटे की आत्महत्या के कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोतवाल संत कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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