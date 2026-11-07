Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Bharat Singh emerged victorious in the poetry writing competition, while also excelling in the painting competition.

Sambhal News: कविता लेखन में ऋतु व पेंटिंग प्रतियोगिता में भारत सिंह ने मारी बाजी

Sat, 07 Nov 2026 01:55 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 07 Nov 2026 01:55 AM IST
विज्ञापन
Bharat Singh emerged victorious in the poetry writing competition, while also excelling in the painting competition.
विज्ञापन




बहजोई। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के तहत युवा उत्सव आयोजित किया गया। शुक्रवार को बहजोई महाविद्यालय के सभागार में हुए कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि राज्यमंत्री गुलाब देवी के प्रतिनिधि रामपाल सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप जलाकर की।




इस बीच, मुख्य अतिथि ने प्रतिभागिता को ही प्रथम वरीयता देते हुए प्रतिभागियों को अधिक से अधिक प्रतिभाग करने के लिए उत्साहित किया। इस बीच, नुक्कड़ नाटक में राजकीय इंटर कॉलेज सिरसी ने प्रथम, बहजोई के हीरादेवी तोताराम कन्या इंटर कॉलेज ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, लोकगीत (समूह) में अक्षय योगी की टीम ने प्रथम, शिवानी की टीम ने द्वितीय तथा ओमप्रकाश की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा, कविता लेखन में ऋतु धनकर ने व पेंटिंग प्रतियोगिता में भारत सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस बीच, लोकनृत्य (समूह) में उड़ान आर्टिस्ट ग्रुप की छात्राओं ने प्रथम, शिवानी की टीम हीरादेवी तोताराम कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने द्वितीय ने तथा युग निर्माण से पायल की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। निर्णायक मंडल में ममता राजपूत, मुक्ता, ऋचा वर्मा, पंचम सिंह, सोनकी वर्मा व साल्वी रहीं। संचालन डॉ. राजीव वाष्र्णेय ने किया। इस बीच, डीओ पीआरडी हरिप्रेम आदि रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें