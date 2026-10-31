Sambhal News: आश्रम की जमीन पर कब्जे की कोशिश, संतों से अभद्रता का आरोप

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पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने विरोध करने पर संतों और उसके साथ मारपीट करने का प्रयास किया। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद से आश्रम से जुड़े लोगों में सुरक्षा की चिंता बनी हुई है। विज्ञापन

पीड़ित ने धनारी थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ नामजद शिकायत दी और कार्रवाई के साथ ही अपनी व आश्रम की सुरक्षा की मांग की है। थाना प्रभारी नरेश पाल सिंह ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई हैं। दोनों पक्षों में पहले से विवाद चल रहा है। जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। संवाद विज्ञापन विज्ञापन

पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने विरोध करने पर संतों और उसके साथ मारपीट करने का प्रयास किया। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद से आश्रम से जुड़े लोगों में सुरक्षा की चिंता बनी हुई है।पीड़ित ने धनारी थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ नामजद शिकायत दी और कार्रवाई के साथ ही अपनी व आश्रम की सुरक्षा की मांग की है। थाना प्रभारी नरेश पाल सिंह ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई हैं। दोनों पक्षों में पहले से विवाद चल रहा है। जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। संवाद

धनारी। थाना क्षेत्र के गांव सुनवर सराय में खेत पर बने गोमाता समाधि आश्रम की जमीन को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। रामनिवास ने पुलिस को दी तहरीर में गांव के तीन नामजद सहित आठ लोगों पर आश्रम में घुसकर पेड़ काटने और संतों के साथ गाली गलौज करने का आरोप लगाया है।