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Sambhal News: जागा प्रशासन, जर्जर चेकपोस्ट भवन पर लिखवाई चेतावनी

Sun, 13 Sep 2026 02:33 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:33 AM IST
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Administration wakes up; warning signs painted on dilapidated check-post building.
गुन्नौर। बदायूं-मेरठ राजमार्ग पर स्थित जर्जर रोडवेज चेकपोस्ट को लेकर अब प्रशासन जागा है। प्रशासन ने चेकपोस्ट भवन पर ''भवन जर्जर है, इससे दूर रहें'' की चेतावनी लिखवाई है।
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स्थानीय लोगों के अनुसार, करीब 25 साल पहले बना यह चेकपोस्ट लंबे समय से बदहाल है। इसकी दीवारें उखड़ रही हैं और छत भी क्षतिग्रस्त है। आसपास जलभराव और अतिक्रमण से भी लोगों को परेशानी होती है। चेकपोस्ट के पास चाय-पकौड़ी की दुकानें होने से दिनभर आवाजाही बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जर्जर भवन के पास खड़ा होना कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है।
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तीन जुलाई को प्रकाशित खबर की गई, जिसमें चेकपोस्ट की खराब हालत और हादसे के खतरे को उठाया गया था। गुन्नौर न्यायिक मजिस्ट्रेट व कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी अभिमन्यु कुमार ने बताया कि नगर पंचायत ने चेतावनी लिखवा दी है। उन्होंने कहा कि रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक को भी पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया गया है और जल्द ही इसका निस्तारण किया जाएगा।
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स्थानीय लोगों की मांग
स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई को केवल औपचारिकता बताया है। उनका कहना है कि केवल चेतावनी लिखने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने जर्जर भवन का स्थलीय निरीक्षण कराकर नियमानुसार ध्वस्त करने या सुरक्षित कराने की ठोस कार्रवाई की मांग की है। यह कदम किसी भी संभावित अनहोनी को रोकने के लिए जरूरी है।
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