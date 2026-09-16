Sambhal News: जिले में 1970 करोड़ से बिछेगा सड़कों का जाल

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एक्सईएन पीडब्ल्यूडी ने बताया कि सड़कों को संवारने के लिए करीब 1970 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च प्रस्तावित किया गया है। जिसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जा चुका है। स्वीकृति मिलने पर काम शुरू कराया जाएगा।एक्सईएन पीडब्ल्यूडी सुनील प्रकाश के मुताबिक, धर्मार्थ योजना के अंतर्गत दो स्थानों पर 22 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण होगा। इन पर 159 करोड़ रुपये खर्च होंगे। धर्मार्थ योजना के अंतर्गत ही चार ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण पर 9.81 करोड़ खर्च का अनुमान है। चौड़ीकरण और सुंदरीकरण का काम प्रस्तावित है। इन पर 414 करोड़ खर्च किए जाने हैं।शहरी आबादी को जाम से निजात दिलाने के लिए बाईपास के निर्माण पर 228 करोड़ खर्च किए जाएंगे। एक्सईएन ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण होगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 425 सड़कों पर 859 करोड़ रुपये से काम कराया जाना है। चीनी मिल परिक्षेत्र, असमोली और रजपुरा में 11 सड़कों पर काम होगा। इन पर छह करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा जिले में 216 सड़कों की विशेष मरम्मत भी कराई जाएगी, जिन पर 160 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है। सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य 67 सड़कों पर होगा, जिन पर 36 करोड़ रुपये खर्च होंगे। एक्सईएन ने बताया कि रोड सेफ्टी का काम भी प्राथमिकता में है। जिले में 29 स्थानों पर 60 करोड़ रुपये से यह काम कराया जाएगा।