सपा ने जारी किया व्हिप: अखिलेश यादव के सांसद करेंगे परिसीमन बिल का विरोध,सांसदों को दिया ये कड़ा निर्देश
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 29 Nov 2026 11:13 AM IST
सार
समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। अखिलेश यादव के सांसद परिसीमन बिल का विरोध करेंगे। पार्टी का मुख्य उद्देश्य सदन में अपनी पूरी ताकत दिखाना है।
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विस्तार
लोकसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक धर्मेंद्र यादव ने पार्टी के सांसदों के लिए एक थ्री-लाइन व्हिप जारी किया है। इसके माध्यम से पार्टी के सभी लोकसभा सांसदों को सदन में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया गया है। पार्टी नेतृत्व ने सभी सांसदों को सदन की कार्यवाही के दौरान अपनी सीट पर मौजूद रहने को कहा है।
यह व्हिप तीस नवंबर से तीन दिसंबर तक की अवधि के लिए लागू रहेगा। इस दौरान संसद के दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण विधेयक पटल पर रखे जाने की संभावना है। पार्टी ने अपने सभी सांसदों को निर्देश दिया है कि वे सदन में इन विधेयकों का पुरजोर विरोध करें। किसी भी सांसद की सदन में अनुपस्थिति को पार्टी अनुशासनहीनता के रूप में देखा जाएगा।
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यह व्हिप तीस नवंबर से तीन दिसंबर तक की अवधि के लिए लागू रहेगा। इस दौरान संसद के दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण विधेयक पटल पर रखे जाने की संभावना है। पार्टी ने अपने सभी सांसदों को निर्देश दिया है कि वे सदन में इन विधेयकों का पुरजोर विरोध करें। किसी भी सांसद की सदन में अनुपस्थिति को पार्टी अनुशासनहीनता के रूप में देखा जाएगा।
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व्हिप का उद्देश्यपार्टी का मुख्य उद्देश्य सदन में अपनी पूरी ताकत दिखाना है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि सरकार द्वारा लाए जाने वाले सभी विधेयकों पर पार्टी का रुख कड़ा रहे। सदन के भीतर विधाई कार्यों के दौरान सांसदों की उपस्थिति बहुत जरूरी मानी गई है। पार्टी की रणनीति के तहत हर विधेयक पर चर्चा के दौरान सांसदों का सक्रिय रहना अनिवार्य किया गया है।
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सांसदों को निर्देशसांसदों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे तय तारीखों के दौरान सदन से बाहर न जाएं। पार्टी के सभी सदस्य सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले अपनी जगह पर पहुंचेंगे। व्हिप का उल्लंघन करने वाले सांसदों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। पार्टी इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी।
Samajwadi Party's Chief Whip in Lok Sabha, Dharmendra Yadav issues a three-line whip to party's MPs in the House, directing them to be present in the House from 30th November to 3rd December and oppose the Bills being tabled. https://t.co/GZJ2qHFpof— ANI (@ANI) November 29, 2026