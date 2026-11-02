Saharanpur News: पति के साथ ससुराल नहीं गई पत्नी तो दे दिया तलाक

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संवाद न्यूज एजेंसीसहारनपुर। देहात कोतवाली क्षेत्र निवासी विवाहिता को उसके मायके से ससुराल ले जाने को लेकर विवाद हो गया। गुस्साए पति ने पत्नी को तलाक दे दिया। विवाहिता की मां की तहरीर पर पुलिस ने पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।न्यू डिफेंस कॉलोनी निवासी चांद बीबी ने पुलिस को दी तहरीर देते हुए बताया कि उसने अपनी बेटी इकरा की शादी कोतवाली मंडी क्षेत्र के धोबीवाला निवासी फरहान के साथ की थी। शादी के बाद ससुराल पक्ष से मतभेद होने के कारण इकरा मायके में रह रही थी। 26 सितंबर 2026 को प्रसव पीड़ा के चलते उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां ऑपरेशन से बेटे को जन्म दिया।आरोप है कि 29 सितंबर को पति फरहान, ससुर इरफान, सास असमा बेगम, मामा गुफरान और नाना इस्लाम नवजात को देखने उनके घर पहुंचे। इस दौरान फरहान का परिवार इकरा को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा। इस पर उन्होंने बड़ा ऑपरेशन होने और स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की बात कहते हुए फिलहाल उसे भेजने से मना कर दिया। इस बात पर ससुराल पक्ष के लोग गाली-गलौज करने लगे।उन्होंने फरहान पर पत्नी को तलाक देने का दबाव बनाया और ऐसा नहीं करने पर घर में घुसने नहीं देने की बात कही। आरोप है कि इसके बाद फरहान ने इकरा को तीन तलाक दे दिया। जाते समय पुलिस में शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। जांच अधिकारी उप निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि फरहान, आसमा बेगम, गुफरान, इस्लाम व इरफान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।