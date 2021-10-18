Saharanpur News: सामूहिक दुष्कर्म के मामले रिटायर सीओ समेत दो पुलिसकर्मी दोषी करार

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पीड़ित के अधिवक्ता राजीव तोमर ने बताया कि 29 जुलाई 2015 को देवबंद थाना पुलिस ने पीड़िता के पति को उसके घर से हिरासत में लिया था। इसके बाद एक मामले में गिरफ्तारी दिखाकर चालान कर दिया था। पीड़िता ने अपने पति को छुड़ाने की गुहार लगाई। 6 अगस्त को शाम के समय एक सिपाही घर आया और कहा कि चौकी पर तुम्हें बुलाया है। पीड़िता अपनी सास और ननद के साथ चौकी पर पहुंची। वहां से पुलिसकर्मी उन्हें थाने लेकर गए। इसके बाद सास को थाने में बिठा दिया और पीड़िता और ननद को निरीक्षक बृजमोहन यादव के सरकारी आवास पर ले गए। वहां ननद को कमरे के बाहर बिठा दिया।पीड़िता को अंदर ले जाकर उसके साथ निरीक्षक बृजमोहन यादव, एसएसआई वेगपाल सिंह, चौकी प्रभारी पंकज धामा समेत चार लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। शोर सुनकर पीड़िता की ननद अंदर पहुंची तो उस पर आरोपियों ने पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की तरफ से थाने से लेकर एसएसपी को भी शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके पीड़िता हाईकोर्ट पहुंची।हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ था मुकदमा दर्ज7 नवंबर 2017 को चारों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी समेत अन्य धाराओं में देवबंद थाने में मामला दर्ज हुआ। मामला सीबीसीआईडी तक पहुंचा। लंबी जांच के बाद सीबीसीआईडी ने भी क्लीन चिट देते हुए आरोपियों को निर्दोष बताया। पीड़ित पक्ष की तरफ से फिर हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। करीब 11 साल तीन माह बाद अदालत ने बृजमोहन यादव और वेगपाल सिंह को दोषी करार दिया है। चौकी प्रभारी पंकज धामा की तरफ से हलफनामा दिया गया कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। उसकी फाइल अलग चल रही है। जबकि चौथे आरोपी की पहचान नहीं हो सकी। इस दौरान बृजमोहन यादव का सीओ पद पर प्रमोशन हो गया और कुछ साल पहले रिटायरमेंट हो गया। दोनों दोषियों को शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी।