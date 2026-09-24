Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

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धार्मिक:-

-नानौता के श्री दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व के नौवें दिन उत्तम आकिंचन धर्म पर कार्यक्रम प्रात: 07 बजे से।

-चिलकाना के सुल्तानपुर स्थित जैन मंदिरों में दशलक्षण पर्व के नौवें दिन पूजा प्रात: 07 बजे से।

-देवबंद के गांव रणखंडी स्थित मुंडिया पट्टी बरातघर में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 03 बजे से।

-चिलकाना के सुल्तानपुर स्थित कंकरो वाले मंदिर में छठे दिन की श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 03 बजे से।

-चिलकाना के सुल्तानपुर स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में चौथे दिन की रविदास कथा रात 08 बजे से।

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धरना:-

-सलारपुरा में कट की मांग और अंडरपास में जलभराव के विरोध में लखनौती में 66वें दिन धरना सुबह 10 बजे से।

आज के कार्यक्रम