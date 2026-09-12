Saharanpur News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sat, 12 Sep 2026 01:13 AM IST
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आज के कार्यक्रम
लोक अदालत:-
-दीवानी कचहरी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत सुबह 10 बजे से।
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सम्मेलन:-
-दिल्ली रोड स्थित गुर्जर भवन में सहकारिता सम्मेलन सुबह 10 बजे से।
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खेल:-
-डॉ. आंबेडकर स्टेडियम में टेबिल टेनिस और कबड्डी के ट्रायल पूर्वाह्न 11 बजे से।
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धार्मिक:-
-एसएएम इंटर कॉलेज के सामने स्थित श्री भागमल सिंह गुरुद्वारा से नगर कीर्तन सुबह 09 बजे से।
-न्यू आवास विकास कॉलोनी स्थित अन्नपूर्णा पार्क में छड़ी पूजन एवं बसेरा रात 08 बजे से।
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लोक अदालत:-
-दीवानी कचहरी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत सुबह 10 बजे से।
सम्मेलन:-
-दिल्ली रोड स्थित गुर्जर भवन में सहकारिता सम्मेलन सुबह 10 बजे से।
खेल:-
-डॉ. आंबेडकर स्टेडियम में टेबिल टेनिस और कबड्डी के ट्रायल पूर्वाह्न 11 बजे से।
धार्मिक:-
-एसएएम इंटर कॉलेज के सामने स्थित श्री भागमल सिंह गुरुद्वारा से नगर कीर्तन सुबह 09 बजे से।
-न्यू आवास विकास कॉलोनी स्थित अन्नपूर्णा पार्क में छड़ी पूजन एवं बसेरा रात 08 बजे से।