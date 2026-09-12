Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

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लोक अदालत:-

-दीवानी कचहरी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत सुबह 10 बजे से।

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सम्मेलन:-

-दिल्ली रोड स्थित गुर्जर भवन में सहकारिता सम्मेलन सुबह 10 बजे से।

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खेल:-

-डॉ. आंबेडकर स्टेडियम में टेबिल टेनिस और कबड्डी के ट्रायल पूर्वाह्न 11 बजे से।

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धार्मिक:-

-एसएएम इंटर कॉलेज के सामने स्थित श्री भागमल सिंह गुरुद्वारा से नगर कीर्तन सुबह 09 बजे से।

-न्यू आवास विकास कॉलोनी स्थित अन्नपूर्णा पार्क में छड़ी पूजन एवं बसेरा रात 08 बजे से।

आज के कार्यक्रम