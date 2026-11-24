Saharanpur News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 24 Nov 2026 12:58 AM IST
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आज के कार्यक्रम
खेलः
- चिलकाना सुल्तानपुर के मैदान पर युवा क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत मुकाबला दोपहर 12:00 बजे से।
यात्राः
-रामपुर मनिहारान में दिल्ली रोड स्थित समरसता संकल्प यात्रा का स्वागत अपराह्न 03 बजे से।
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खेलः
- चिलकाना सुल्तानपुर के मैदान पर युवा क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत मुकाबला दोपहर 12:00 बजे से।
यात्राः
-रामपुर मनिहारान में दिल्ली रोड स्थित समरसता संकल्प यात्रा का स्वागत अपराह्न 03 बजे से।