फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Today's events

Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

Fri, 16 Oct 2026 12:55 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Fri, 16 Oct 2026 12:55 AM IST
विज्ञापन
Today's events
आज के कार्यक्रम
विज्ञापन


खेल:-

- चिलकाना के सुल्तानपुर में यूथ वेलफेयर कबड्डी क्लब के तत्वाधान में कबड्डी प्रतियोगिता शाम 5:00 बजे से।
- प्रदेश स्तरीय विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता बीडी बाजोरिया इंटर कॉलेज में सुबह 09 बजे से।

- भूतेश्वर मंदिर निकट स्थित मैदान पर क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए ट्रायल दोपहर 12 बजे।
---

धार्मिक:-
- गंगोह के बाईपास मार्ग स्थित गार्डन में श्रीराम कथा दोपहर एक बजे से
- चिलकाना के सुल्तानपुर में रावण अंगद संवाद रात्रि 8:00 बजे से।
- गंगोह में पुरातन श्री रामलीला रंगमंच पर लंका दहन लीला रात्रि 8.30 बजे से
- गंगोह के मोहल्ला सराय में रावण-अंगद संवाद लीला का मंचन रात्रि 9 बजे से
- देवबंद की दुर्गा कॉलोनी में श्री राम जानकी लीला समिति द्वारा रामलीला मंचन रात 8:30 बजे

- भारतीय कला संगम की ओर से गोविंद नगर में चल रही रामलीला में लंका दहन का मंचन रात 8:30 बजे।
- मानवीय कल्याण समिति की ओर से लेबर कॉलोनी में चल रही रामलीला में रावण-अंगद संवाद का मंचन रात 8:30 बजे से।
-श्री राधाकृष्ण मंदिर क्लब की ओर से गांधी पार्क में चल रही रामलीला में रावण-अंगद संवाद का मंचन रात 09 बजे से।

- गोविंद नगर में भारतीय कला संगम द्वारा जारी रामलीला में सेतु निर्माण लीला का मंचन रात 09 बजे से।
- बेहट रोड स्थित मैदान में श्रीरामलीला कमेटी द्वारा जारी रामलीला में लंका दहन लीला का मंचन रात 09 बजे से।
- मिशन कंपाउंड स्थित खेमका सदन में भजन संध्या शाम 06 बजे से।
- खलासी लाइन स्थित मंदिर में दुर्गा पूजा का रात 8.30 बजे से।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed