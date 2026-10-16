Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

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खेल:-



- चिलकाना के सुल्तानपुर में यूथ वेलफेयर कबड्डी क्लब के तत्वाधान में कबड्डी प्रतियोगिता शाम 5:00 बजे से।

- प्रदेश स्तरीय विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता बीडी बाजोरिया इंटर कॉलेज में सुबह 09 बजे से।



- भूतेश्वर मंदिर निकट स्थित मैदान पर क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए ट्रायल दोपहर 12 बजे।

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धार्मिक:-

- गंगोह के बाईपास मार्ग स्थित गार्डन में श्रीराम कथा दोपहर एक बजे से

- चिलकाना के सुल्तानपुर में रावण अंगद संवाद रात्रि 8:00 बजे से।

- गंगोह में पुरातन श्री रामलीला रंगमंच पर लंका दहन लीला रात्रि 8.30 बजे से

- गंगोह के मोहल्ला सराय में रावण-अंगद संवाद लीला का मंचन रात्रि 9 बजे से

- देवबंद की दुर्गा कॉलोनी में श्री राम जानकी लीला समिति द्वारा रामलीला मंचन रात 8:30 बजे



- भारतीय कला संगम की ओर से गोविंद नगर में चल रही रामलीला में लंका दहन का मंचन रात 8:30 बजे।

- मानवीय कल्याण समिति की ओर से लेबर कॉलोनी में चल रही रामलीला में रावण-अंगद संवाद का मंचन रात 8:30 बजे से।

-श्री राधाकृष्ण मंदिर क्लब की ओर से गांधी पार्क में चल रही रामलीला में रावण-अंगद संवाद का मंचन रात 09 बजे से।



- गोविंद नगर में भारतीय कला संगम द्वारा जारी रामलीला में सेतु निर्माण लीला का मंचन रात 09 बजे से।

- बेहट रोड स्थित मैदान में श्रीरामलीला कमेटी द्वारा जारी रामलीला में लंका दहन लीला का मंचन रात 09 बजे से।

- मिशन कंपाउंड स्थित खेमका सदन में भजन संध्या शाम 06 बजे से।

- खलासी लाइन स्थित मंदिर में दुर्गा पूजा का रात 8.30 बजे से।

आज के कार्यक्रम