Saharanpur News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Wed, 16 Sep 2026 01:11 AM IST
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आज के कार्यक्रम
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धरना
- हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान पर आजाद समाज पार्टी का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सुबह 10 बजे से
- सलारपुरा में कट की मांग और अंडरपास में होने वाले जलभराव के विरोध में लखनौती में धरना सुबह 10 बजे से।
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खेल
- पुलिस लाइन में मेरठ जोन की 29वीं अंतरजनपदीय पुलिस एथलेटिक्स व साइकिलिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ सुबह 10 बजे से।
- डॉ. आंबेडकर स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे दिन के मुकाबले सुबह 10 बजे से।
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धार्मिक
- चिलकाना के गांव पटना उर्फ नयाबांस में जाहरवीर मेला का उद्घाटन शाम चार बजे से।
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धरना
- हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान पर आजाद समाज पार्टी का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सुबह 10 बजे से
- सलारपुरा में कट की मांग और अंडरपास में होने वाले जलभराव के विरोध में लखनौती में धरना सुबह 10 बजे से।
खेल
- पुलिस लाइन में मेरठ जोन की 29वीं अंतरजनपदीय पुलिस एथलेटिक्स व साइकिलिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ सुबह 10 बजे से।
- डॉ. आंबेडकर स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे दिन के मुकाबले सुबह 10 बजे से।
धार्मिक
- चिलकाना के गांव पटना उर्फ नयाबांस में जाहरवीर मेला का उद्घाटन शाम चार बजे से।