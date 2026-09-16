Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

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धरना

- हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान पर आजाद समाज पार्टी का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सुबह 10 बजे से

- सलारपुरा में कट की मांग और अंडरपास में होने वाले जलभराव के विरोध में लखनौती में धरना सुबह 10 बजे से।

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खेल



- पुलिस लाइन में मेरठ जोन की 29वीं अंतरजनपदीय पुलिस एथलेटिक्स व साइकिलिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ सुबह 10 बजे से।

- डॉ. आंबेडकर स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे दिन के मुकाबले सुबह 10 बजे से।

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धार्मिक

- चिलकाना के गांव पटना उर्फ नयाबांस में जाहरवीर मेला का उद्घाटन शाम चार बजे से।

आज के कार्यक्रम