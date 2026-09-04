प्रदेश की जनता चाहती है विकास, सुशासन और कानून का राज : सुरेश राणा

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कहा कि प्रदेश की जनता किसी भी कीमत पर दंगा करने वालों और अराजकता फैलाने वाली ताकतों को प्रदेश की सत्ता नहीं सौंपेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था, सड़क एवं परिवहन, निवेश, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में व्यापक विकास कार्य किए जा रहे हैं।भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपराधियों और दंगाइयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। दावा किया कि लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी सरकार बनने जा रही है। विधायक राजीव गुंबर और महानगर अध्यक्ष शीतल विश्नोई ने कहा कि बूथ संगठन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और मजबूत बूथ ही मजबूत भाजपा की नींव है। इस दौरान महापौर डॉ. अजय कुमार, राकेश जैन, अमित गगनेजा, सुपनीत सिंह, किशोर शर्मा, ललित कटारिया, मानवेंद्र भारद्वाज, हन्नी वर्मा, अजय वशिष्ठ, मानवेंद्र भारद्वाज आदि मौजूद रहे।