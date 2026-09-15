Saharanpur News: बंदाहेड़ी में विधायक किरत सिंह ने किया सड़कों का उद्घाटन

Saharanpur News: बंदाहेड़ी में विधायक किरत सिंह ने किया सड़कों का उद्घाटन
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:31 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:31 AM IST
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गंगोह। गांव बंदाहेड़ी में विधायक किरत सिंह ने नवनिर्मित सड़कों का उद्घाटन किया। विधायक किरत सिंह ने कहा कि सड़कें ग्रामीण विकास की आधारशिला हैं। इनके निर्माण से लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ गांवों की संपर्क व्यवस्था भी मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि गंगोह विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव को बेहतर सड़क, बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विकास कार्यों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष चौधरी सत्यपाल सिंह, अनुज प्रधान आदि मौजूद रहे।
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