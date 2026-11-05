Saharanpur News: पांच मौतों के मामले में जांच को लखनऊ से सहारनपुर पहुंची टीम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बता दें कि 20 जनवरी 2026 को सरसावा की कौशिक विहार कॉलोनी में संग्रह अमीन अशोक राठी ने मां विद्यावती, पत्नी अंजिता, बेटे कार्तिक और देव ने गोली मार दी थी। इसके बाद संग्रह अमीन ने भी खुद को गोली मार ली थी। पांचों के शव कमरे में मिले थे। सभी का पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम में प्राकलन समिति ने शासन में शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि पोस्टमार्टम में देरी बरती गई।इस मामले में बुधवार को लखनऊ से स्वास्थ्य निदेशक और मेरठ से अपर निदेशक स्वास्थ्य ने सहारनपुर पहुंचकर जांच की। शिकायत के एक-एक बिंदु पर अधिकारियों से बात की। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बारे में जाना। पुलिस को लेकर भी अधिकारियों से पूछा। इस दौरान एडी हेल्थ डॉ. लोकेश चंद्र गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शेर सिंह कक्कड़, प्रमुख अधीक्षक डॉ. रवि प्रकाश आदि रहे।