Saharanpur News: दुकानों पर छापा, मोबाइल कंपनी के नाम पर बिक रहा डुप्लीकेट सामान जब्त

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नोएडा स्थित सेमिता लीगल संचालक मोहम्मद तौकीर को मोबाइल कंपनी ने जांच अधिकारी नियुक्त कर रखा है। जांच अधिकारी मोहम्मद तौकीर ने बताया कि सहारनपुर में पिछले कुछ दिनों से डुप्लीकेट मोबाइल और पार्ट्स बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी। वह टीम के साथ सहारनपुर पहुंचे। शहर कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी। इसके बाद टीम के सदस्यों ने शहर कोतवाली पुलिस के साथ बनर्जी मार्केट में छापा मारा। टीम ने करीब छह से सात दुकानों पर मोबाइल कंपनी के सामान की जांच की। इस दौरान 200 से अधिक डुप्लीकेट चार्जर, केबल, बैक पैनल, कवर समेत अन्य सामान मिला। कुछ मोबाइल भी मिले हैं। इन्हें कंपनी के नाम पर ग्राहकों को बेचा जा रहा था। इसके बाद टीम के सभी सदस्य सामान को कट्टों में भरकर शहर कोतवाली ले गई। जिन-जिन दुकानों से सामान जब्त किया गया, उनके खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी गई।कार्रवाई से बंद कर दी दुकानेंटीम का छापा लगते ही मार्केट में दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों से निकालकर बाहर आ गए। कार्रवाई के चलते कुछ दुकानदारों ने दुकानों को बंद कर दिया था। कंपनी प्रतिनिधियों का कहना था कि हजारों रुपये में मिलने वाले असली सामान के स्थान पर डुप्लीकेट उत्पाद बेहद कम कीमत पर बेचे जा रहे हैं।बंद हो गई थी सैकड़ों मोबाइल फोन की डिस्प्लेशहर कोतवाली क्षेत्र में ही नवंबर 2025 में एक दुकान से खरीदे गए सैकड़ों मोबाइल फोन खराब हो गए थे। उनकी डिस्प्ले बंद हो गई थी। इसके बाद गुस्साए ग्राहकों ने दुकान पर आकर जमकर हंगामा किया था। तब दुकानदार अपनी दुकान को बंद कर कहीं चला गया था।कंपनी प्रतिनिधि की ओर से तहरीर आ गई है। जिन-जिन दुकानों के नाम दिए गए हैं, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।- व्योम बिंदल, एसपी सिटी