Saharanpur News: बोलेरो और ऑल्टो की भिड़ंत में सात लोग घायल

विज्ञापन



गांव बुड्ढाखेड़ा से बोलेरो गाड़ी में सवार होकर कुछ लोग साइफन की तरफ आ रहे थे, जबकि गांव दाबकी निवासी कुछ लोग ऑल्टो कार में बैठकर माहेश्वरी होते हुए संसारपुर जा रहे थे। इसी दौरान दोनों कार रजबाहे की पटरी पर आपस में टकरा गई। हादसे में शोयब, मुनीर, अमरीन, शोएब, सैफ, कैफ समेत सात लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घायलों को उपचार के लिए सहारनपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर चिलकाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। सीओ सदर पवन कुमार ने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष ने तहरीर नहीं दी है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

विज्ञापन

चिलकाना। थाना क्षेत्र में गांव संगमौर से माहेश्वरी जाने वाले मार्ग पर बोलेरो और ऑल्टो कार की आमने-सामने की टक्कर में सात लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की।