फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Saharanpur: Youth Dies of Electric Shock at Rice Mill in Karnal, Family Seeks Financial Help

सहारनपुर: करनाल की राइस मिल में करंट लगने से युवक की मौत, पत्नी और चार बेटियों पर टूटा दुखों का पहाड़

Thu, 27 Aug 2026 01:46 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 27 Aug 2026 01:46 PM IST
सार

सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र के सांगाठेड़ा निवासी 29 वर्षीय शहजाद की हरियाणा के करनाल की राइस मिल में करंट लगने से मौत हो गई। परिवार में पत्नी और चार बेटियां हैं। ग्रामीणों ने आर्थिक सहायता की मांग की है।

विज्ञापन
Saharanpur: Youth Dies of Electric Shock at Rice Mill in Karnal, Family Seeks Financial Help
युवक का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र के गांव सांगाठेड़ा निवासी 29 वर्षीय शहजाद की हरियाणा के करनाल जिले की एक राइस मिल में काम करने के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार, शहजाद कुछ दिन पहले ही रोजगार के लिए करनाल गया था। काम के दौरान वह बिजली के करंट की चपेट में आ गया। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

विज्ञापन


रोजगार के लिए करनाल गया था शहजाद
ग्रामीणों के अनुसार शहजाद कुछ दिन पहले ही रोजगार की तलाश में करनाल गया था। वह वहां राइस मिल में काम कर रहा था। काम के दौरान अचानक करंट लगने से उसकी मौत हो गई।

विज्ञापन

परिवार का इकलौता कमाने वाला था
शहजाद परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था। उसके परिवार में पत्नी और चार बेटियां हैं। उसकी मौत के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। परिजनों को बच्चों के पालन-पोषण और घर की जिम्मेदारियों को लेकर चिंता है।

बड़े भाई की भी करंट लगने से हुई थी मौत
शहजाद दो भाइयों में छोटा था। ग्रामीणों ने बताया कि उसके बड़े भाई अमजद की भी वर्ष 2012 में गांव में करंट लगने से मौत हो गई थी। एक ही परिवार में बिजली हादसे से दूसरी मौत होने से ग्रामीणों में भी दुख है।

ग्रामीणों ने बताया मिलनसार था युवक
ग्रामीण अख्तर चौधरी ने बताया कि शहजाद मिलनसार स्वभाव का युवक था। उसकी मौत की खबर से गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने प्रशासन से शहजाद के परिवार की स्थिति को देखते हुए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि परिवार के सामने आय का बड़ा संकट खड़ा हो गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed