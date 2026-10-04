सहारनपुर: नंदकिशोर गुर्जर बोले- 'कॉकरोच' को जनता मारेगी हिट, इमरान मसूद और इकरा हसन पर कही ये बात
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर Published by: Mohd Mustakim Updated Sun, 04 Oct 2026 01:14 PM IST
सार
सहारनपुर में गोरक्षा दल के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। यह सदी सनातन की है।
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विस्तार
गोरक्षा दल के स्थापना दिवस पर गुर्जर भवन में हुए कार्यक्रम में लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने गोरक्षा, हिंदुत्व और सामाजिक एकजुटता पर बल दिया। कहा कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। यह सदी सनातन की है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा सांसद इकरा हसन पर भी तंज कसा। कहा कि सांसद इमरान मसूद और इकरा हसन केवल मस्जिद की बात करते हैं। उन्होंने क्षेत्र में कोई विकास नहीं कराया है।
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गुर्जर ने गोरक्षा के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया। कहा कि गो सेवा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि समाज की जिम्मेदारी भी है। गाय के खून की बूंद जिस दिन धरती पर गिरनी बंद हो जाएगी, भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। उन्होंने कांग्रेस, सपा पर तीखा हमला भी बोला। मस्जिद प्रकरण में उन्होंने सांसद इमरान मसूद और कैराना सांसद इकरा हसन पर कटाक्ष किया।
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कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद कार्रवाई की गई। इसके बावजूद दोनों सांसदों ने कहा कि चार महीने बाद हमारी सरकार आ रही है। मस्जिद यहीं बनेगी। गुर्जर, जाट, सैनी, पाल, प्रजापति, कश्यप आदि समाज के जिन लोगों ने सांसदों को वोट देकर जिताने का काम किया था। जो सोचते थे कि वह उनके क्षेत्र के लिए विकास का काम करेंगे। वह दुखी हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। केवल हिंदुओं के खिलाफ बोला है। केवल मंदिर-मस्जिद की बात की है।
सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। वह कभी पी को पंडित कहते हैं तो कभी पिछड़ा। उन्होंने दंगाइयों को रिहा करने का काम किया है। प्रदेश की जनता समझदार है। आज बहन-बेटी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कॉकरोच को हिट मारने का काम भारत की जनता ही करेगी। कार्यक्रम को महापौर डॉ. अजय कुमार ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश पंवार, प्रदेश अध्यक्ष अतुल महाराणा, अनुज प्रधान, प्रिंस शर्मा, नगर अध्यक्ष अभिषेक खटीक आदित्य खटीक, जिला उपाध्यक्ष नितिन गोयल, उज्ज्वल सैनी, शिवम पवार, तहसील रामपुर संयोजक अंश बत्रा महानगर संयोजक राहुल चौधरी आदि मौजूद रहे।
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