सहारनपुर: नंदकिशोर गुर्जर बोले- 'कॉकरोच' को जनता मारेगी हिट, इमरान मसूद और इकरा हसन पर कही ये बात

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गोरक्षा दल के स्थापना दिवस पर गुर्जर भवन में हुए कार्यक्रम में लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने गोरक्षा, हिंदुत्व और सामाजिक एकजुटता पर बल दिया। कहा कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। यह सदी सनातन की है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा सांसद इकरा हसन पर भी तंज कसा। कहा कि सांसद इमरान मसूद और इकरा हसन केवल मस्जिद की बात करते हैं। उन्होंने क्षेत्र में कोई विकास नहीं कराया है।

गुर्जर ने गोरक्षा के लिए समाज की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया। कहा कि गो सेवा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि समाज की जिम्मेदारी भी है। गाय के खून की बूंद जिस दिन धरती पर गिरनी बंद हो जाएगी, भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। उन्होंने कांग्रेस, सपा पर तीखा हमला भी बोला। मस्जिद प्रकरण में उन्होंने सांसद इमरान मसूद और कैराना सांसद इकरा हसन पर कटाक्ष किया।

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कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद कार्रवाई की गई। इसके बावजूद दोनों सांसदों ने कहा कि चार महीने बाद हमारी सरकार आ रही है। मस्जिद यहीं बनेगी। गुर्जर, जाट, सैनी, पाल, प्रजापति, कश्यप आदि समाज के जिन लोगों ने सांसदों को वोट देकर जिताने का काम किया था। जो सोचते थे कि वह उनके क्षेत्र के लिए विकास का काम करेंगे। वह दुखी हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। केवल हिंदुओं के खिलाफ बोला है। केवल मंदिर-मस्जिद की बात की है।

