सहारनपुर: मकान मालिक को पार्टी में बुलाकर किया बेहोश, नग्न हालत में वीडियो बनाकर मांगी एक करोड़ की रंगदारी

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कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र की अहमद बाग कॉलोनी में मकान मालिक ने किरायेदार पर नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील फोटो व वीडियो बनाने और ब्लैकमेल कर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

कोतवाली मंडी क्षेत्र के मोहल्ला कायस्थान चौक निवासी श्याम कमल रस्तोगी ने कोतवाली सदर बाजार में तहरीर देकर बताया कि करीब दो वर्ष पहले शमशेर के कहने पर तेजपाल को अहमद बाग स्थित मकान छह हजार रुपये प्रतिमाह किराये पर दिया था। आरोप है कि अगले दिन तेजपाल पायल और एक बच्चे को लेकर वहां पहुंचा। उसने पायल को अपनी भतीजी बताया था।



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श्याम कमल रस्तोगी का आरोप है कि सितंबर 2025 में बच्चे के जन्मदिन के बहाने उसे कमरे में बुलाया गया। वहां पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया। बेसुध होने के बाद उसकी जानकारी और सहमति के बिना उसे नग्न करके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए गए। आरोप लगाया गया कि जनवरी 2026 में जब मकान खाली करने और बकाया किराया देने के लिए कहा गया तो अश्लील फोटो व्हाट्सएप पर भेजकर उन्हें वायरल करने की धमकी दी। 50 हजार रुपये मांगे।

