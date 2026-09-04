सहारनपुर: मकान मालिक को पार्टी में बुलाकर किया बेहोश, नग्न हालत में वीडियो बनाकर मांगी एक करोड़ की रंगदारी
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर Published by: Mohd Mustakim Updated Fri, 04 Sep 2026 06:04 PM IST
सार
कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र के अहमद बाग कॉलोनी में श्यामकमल रस्तोगी ने तेजपाल को अपना मकान किराए पर दिया था। तेजपाल ने एक महिला और अपने साथियों के साथ मिलकर श्यामकमल को ब्लैकमेल किया। पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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विस्तार
कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र की अहमद बाग कॉलोनी में मकान मालिक ने किरायेदार पर नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील फोटो व वीडियो बनाने और ब्लैकमेल कर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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कोतवाली मंडी क्षेत्र के मोहल्ला कायस्थान चौक निवासी श्याम कमल रस्तोगी ने कोतवाली सदर बाजार में तहरीर देकर बताया कि करीब दो वर्ष पहले शमशेर के कहने पर तेजपाल को अहमद बाग स्थित मकान छह हजार रुपये प्रतिमाह किराये पर दिया था। आरोप है कि अगले दिन तेजपाल पायल और एक बच्चे को लेकर वहां पहुंचा। उसने पायल को अपनी भतीजी बताया था।
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श्याम कमल रस्तोगी का आरोप है कि सितंबर 2025 में बच्चे के जन्मदिन के बहाने उसे कमरे में बुलाया गया। वहां पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया। बेसुध होने के बाद उसकी जानकारी और सहमति के बिना उसे नग्न करके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए गए। आरोप लगाया गया कि जनवरी 2026 में जब मकान खाली करने और बकाया किराया देने के लिए कहा गया तो अश्लील फोटो व्हाट्सएप पर भेजकर उन्हें वायरल करने की धमकी दी। 50 हजार रुपये मांगे।
आरोप है कि एक करोड़ रुपये तक की मांग की। आरोपियों ने पार्श्वनाथ सिटी में डेढ़ करोड़ रुपये का मकान देखने की बात कहते हुए एक करोड़ रुपये देने को कहा। यह भी आरोप लगाया कि बाद में अलग-अलग स्थानों पर उससे 30 लाख, चार लाख और 3.50 लाख रुपये की मांग की गई। जांच अधिकारी संजय कुमार शर्मा ने बताया कि तेजपाल, पायल, रतन सिंह, रेखा और सोनू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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