फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Saharanpur: Landlord drugged after being invited to a party; obscene video made to extort ₹1 crore.

सहारनपुर: मकान मालिक को पार्टी में बुलाकर किया बेहोश, नग्न हालत में वीडियो बनाकर मांगी एक करोड़ की रंगदारी

Fri, 04 Sep 2026 06:04 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर Published by: Mohd Mustakim Updated Fri, 04 Sep 2026 06:04 PM IST
सार

कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र के अहमद बाग कॉलोनी में श्यामकमल रस्तोगी ने तेजपाल को अपना मकान किराए पर दिया था। तेजपाल ने एक महिला और अपने साथियों के साथ मिलकर श्यामकमल को ब्लैकमेल किया। पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। 

विज्ञापन
Saharanpur: Landlord drugged after being invited to a party; obscene video made to extort ₹1 crore.
एफआईआर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र की अहमद बाग कॉलोनी में मकान मालिक ने किरायेदार पर नशीला पदार्थ पिलाकर अश्लील फोटो व वीडियो बनाने और ब्लैकमेल कर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
विज्ञापन

 

कोतवाली मंडी क्षेत्र के मोहल्ला कायस्थान चौक निवासी श्याम कमल रस्तोगी ने कोतवाली सदर बाजार में तहरीर देकर बताया कि करीब दो वर्ष पहले शमशेर के कहने पर तेजपाल को अहमद बाग स्थित मकान छह हजार रुपये प्रतिमाह किराये पर दिया था। आरोप है कि अगले दिन तेजपाल पायल और एक बच्चे को लेकर वहां पहुंचा। उसने पायल को अपनी भतीजी बताया था।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

श्याम कमल रस्तोगी का आरोप है कि सितंबर 2025 में बच्चे के जन्मदिन के बहाने उसे कमरे में बुलाया गया। वहां पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया। बेसुध होने के बाद उसकी जानकारी और सहमति के बिना उसे नग्न करके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए गए। आरोप लगाया गया कि जनवरी 2026 में जब मकान खाली करने और बकाया किराया देने के लिए कहा गया तो अश्लील फोटो व्हाट्सएप पर भेजकर उन्हें वायरल करने की धमकी दी। 50 हजार रुपये मांगे।
 
विज्ञापन

आरोप है कि एक करोड़ रुपये तक की मांग की। आरोपियों ने पार्श्वनाथ सिटी में डेढ़ करोड़ रुपये का मकान देखने की बात कहते हुए एक करोड़ रुपये देने को कहा। यह भी आरोप लगाया कि बाद में अलग-अलग स्थानों पर उससे 30 लाख, चार लाख और 3.50 लाख रुपये की मांग की गई। जांच अधिकारी संजय कुमार शर्मा ने बताया कि तेजपाल, पायल, रतन सिंह, रेखा और सोनू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। 

ये भी देखें...
मेरठ: मंदिर में प्रेम विवाह पर हंगामा, परिजनों ने पंडित को खींचा, हवन कुंड में लगी लात, तीन फेरे ही हो सके
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed