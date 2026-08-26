Saharanpur News: आठ महीने से फाइलों में दौड़ रहा रेल कोच रेस्टोरेंट

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सहारनपुर रेलवे स्टेशन ए श्रेणी का है। इसके साथ ही अमृत भारत योजना में भी शामिल है। यहां से अप-डाउन में करीब 155 ट्रेनों का आवागमन होता है, जिनमें 35 हजार से अधिक यात्री सफर करते हैं। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। एरोप्लेन कोच रेस्टोरेंट और मेट्रो कोच रेस्टोरेंट काफी चलन में आ चुके हैं। इसी के चलते रेलवे के कॉमर्शियल विभाग ने दिसंबर 2025 में रेल कोच रेस्टोरेंट का प्रस्ताव तैयार किया।रेलवे स्टेशन परिसर में शनि मंदिर के पीछे पड़ी खाली जगह को रेस्टोरेंट के लिए चिह्नित कर प्रस्ताव अंबाला मंडल को भेज दिया था। प्रस्ताव को भेजे करीब आठ महीने बीत चुके हैं, लेकिन रेलवे को अभी तक रेल कोच रेस्टोरेंट के लिए कोई ठेकेदार नहीं मिला है। हाल यह है कि इसके लिए कई बार टेंडर प्रक्रिया भी अपनाई गई। टेंडर प्रक्रिया में ठेकेदारों ने कोई रुचि नहीं दिखाई, जिसके चलते रेस्टोरेंट खोलने की प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है।सहारनपुर के रेलवे स्टेशन रेल कोच रेस्टोरेंट बनना है, जिसका प्रस्ताव आया हुआ है। अभी प्रक्रिया चल रही है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।यशनजीत सिंह, सीनियर डीसीएम, अंबाला मंडल