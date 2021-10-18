समय से पहले पूरी कर ली जाएं पेराई सत्र संचालन की तैयारियां : ओपी सिंह

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बैठक में उन्होंने बताया कि चीनी मिलों के चलने से पूर्व ही अपने सभी तकनीकी कार्यों को पूर्ण कर लें, जिससे पेराई सत्र समय से प्रारंभ हो सके। शरद कालीन गन्ना बुवाई की समीक्षा करते हुए बताया कि विभाग और चीनी मिलों का एक ही लक्ष्य है। किसान नई तथा उन्नतशील प्रजातियों को लगाएं। अधिक से अधिक ट्रेंच विधि से गन्ना फसल को लगाया जाए। उन्होंने शोध परिषदों, केंद्र से आवंटित बीज के समय से उठान के निर्देश दिए। कहा कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।नए गन्ना पेराई सत्र के लिए प्राथमिक गन्ना कैलेंडर वितरित किया गया है। इसमें आपत्ति होने पर उसे तुरंत दूर किया जाए। गन्ना समितियों के गोदामों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों और अन्य कृषि निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सभी ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक अपने-अपने चीनी मिलों के साथ समन्वय करते हुए शरद कालीन गन्ना बुवाई अभियान चलवाए। इस दौरान मंडल के तीनों जनपदों के विभागीय अधिकारियों तथा चीनी मिलों के महाप्रबंधक मौजूद रहे।