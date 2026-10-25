Saharanpur News: जिले में 34 केंद्रों पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आज से, सभी तैयारियां पूरी

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जिला विद्यालय निरीक्षक जयकरन यादव ने बताया कि जिले में 34 परीक्षा केंद्रों पर पीईटी की परीक्षा कराई जा रही है। नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। अभ्यर्थियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए परिवहन निगम की ओर से 150 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इन बसों का संचालन मुरादाबाद, मेरठ, बागपत समेत विभिन्न जनपदों के लिए किया जाएगा। इससे परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ निगरानी की व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।परीक्षा के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति रहेगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा में कुल 87,984 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा तीन दिन में छह पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक पाली में 14,664 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक होगी। परीक्षा को देखते हुए केंद्रों के बाहर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक केंद्र के बाहर एक उप निरीक्षक और तीन पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा की व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे, जिससे परीक्षा के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो।