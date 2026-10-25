Saharanpur News: दिल्ली में छात्रों के धरने में पहुंचे कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष, वीडियो वायरल

विज्ञापन

वायरल वीडियो में कांग्रेस सांसद और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद दिल्ली में छात्रों से मिलने पहुंचे। छात्र संघ चुनावों को बहाल करने की मांग के संबंध प्रदर्शन कर रहे हैं। वायरल वीडियो में वह सांसद इमरान मसूद दीवार का लांघते हुए दिखाए दे रहे हैं। शनिवार को न्यूज एजेंसी को दिए बयान में सांसद इमरान मसूद ने छात्रों की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लिंगदोह कमेटी की सिफारिशें लागू हैं। छात्र देश का भविष्य है। सरकार बच्चों का भविष्य अंधकारमय मत करें।छात्रों की आवाज दबाई नहीं जानी चाहिए। छात्रों को अपनी मांग रखने और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि छात्रसंघ चुनाव की बहाली की मांग कर रहे छात्रों की मांग को ध्यान से सुना जाना चाहिए। कश्मीर के संबंध में लिखे गए नारों पर कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। नारे लिखने वालों की जांच होनी चाहिए। यह पूरे आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है।