Saharanpur News: हवा में घोला प्रदूषण का जहर, घंटाघर पर सबसे अधिक आतिशबाजी, एक्यूआई 268 रहा

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इनमें घंटाघर क्षेत्र, आईआईटी रुड़की के सहारनपुर स्थित आईपीटी परिसर और बलियाखेड़ी ब्लॉक में प्रदूषण मापा गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने एक नवंबर यानी दिवाली से पहले और आठ नवंबर की रात यानी दिवाली के दिन का एक्यूआई मापा। इसमें लगभग दोगुने का अंतर आया है। सबसे अधिक वायु प्रदूषण घंटाघर क्षेत्र में दर्ज किया गया है। इसकी तुलना बीते वर्ष पर दिवाली के एक्यूआई से करें तो 59 अधिक है। उधर, शोर प्रदूषण भी सामान्य दिनों की तुलना में दिवाली की करीब दो गुना दर्ज किया गया है। इसमें जिला अस्पताल क्षेत्र भी शामिल है। जबकि शोर प्रदूषण में सबसे कम वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली रोड पर रही है।एक नवंबर और दिवाली की रात एक्यूआईस्थान-एक नवंबरआठ नवंबरघंटाघर152-268आईपीटी-140-210बलियाखेड़ी ब्लॉक99136बीते आठ साल का दिवाली का एक्यूआईवर्षएक्यूआई20262682025209202427220231742022212202127020203742019381एक नवंबर और आठ नवंबर की रात शोर प्रदूषण (डेसीबल में)क्षेत्रएक नवंबर-आठ नवंबरएसबीडी जिला अस्पताल (शांत क्षेत्र)-36.3-60.2घंटाघर चौक (व्यावसायिक क्षेत्र)46.2-71.4हरि मंदिर आवास विकास (आवासीय क्षेत्र)-40.6-66.8दिल्ली रोड (औद्योगिक क्षेत्र)-64.3-74.6हवा की श्रेणी और जीवन पर उसके दुष्प्रभावएक्यूआई-सेहत के लिएशून्य से 50-अच्छी51 से 100-संतोषजनक101 से 200सामान्य201 से 300खराब301 से 400बेहद खराब401 से 500गंभीरदिवाली पर वायु और शोर प्रदूषण की मॉनिटरिंग की गई हैै। वायु प्रदूषण के मामले में सबसे अधिक प्रदूषित घंटाघर क्षेत्र रहा है। शोर प्रदूषण भी सामान्य दिनों की तुलना में बढ़ा है।- डॉ. योगेंद्र कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।