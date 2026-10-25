Saharanpur News: होटल रेस्टोरेंट में पुलिस ने मारा छापा

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पुलिस ने होटल के कमरों का निरीक्षण करने के साथ ही वहां रखे दस्तावेजों और रजिस्टरों की भी पड़ताल की।

टीम ने आगंतुकों की पहचान से संबंधित दस्तावेजों का मिलान किया तथा होटल के रिकॉर्ड की जांच की। इसके बाद रेस्टोरेंट में भी पहुंचकर आवश्यक जानकारी ली गई। सीओ अमित सिंह ने बताया कि होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि परिसर में आने वाले लोगों का विवरण दर्ज किया जाए। संवाद

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नागल। देह व्यापार, मानव तस्करी और श्रमिकों को बंधक बनाकर रखने जैसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। सीओ देवबंद अमित सिंह ने पुलिस टीम के साथ कस्बे के एक निजी होटल और रेस्टोरेंट में जांच अभियान चलाया।