Saharanpur News: तेज हवा बारिश में पेड़ गिरने से बाइक सवार घायल, बिजली से उपकरण फुंके

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बृहस्पतिवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे तेज हवा और बारिश के चलते सत्संग भवन के पास एक पेड़ टूट कर सड़क के बीच में गिर गया। उसी समय वहां से गुजर रहा मोहल्ला सराय निवासी आस मोहम्मद गंभीर रूप से घायल होकर पेड़ के नीचे दब गया। एकत्र ग्रामीणों ने बाइक सवार को पेड के नीचे से निकालकर 108 एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।बड़गांव में तेज बारिश के बीच गांव चंदपुर निवासी सफाईकर्मी वेदपाल के मकान पर बिजली गिर गई। बिजली गिरने से घर में लगे इन्वर्टर, बैटरी, सीसीटीवी कैमरे और बिजली की पूरी फिटिंग जलकर खराब हो गई। मकान की छत पर रखी पानी की टंकी भी फट गई। तेज धमाके से आसपास के ग्रामीण दहशत में आ गए। उधर, तेज हवाओं और बारिश से गन्ने व धान की फसल भी गिर गई। वहीं सुबह से ही तेज आंधी-बारिश के बाद क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे दिनभर ग्रामीणों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा।