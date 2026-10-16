फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Motorcyclist injured as a tree falls during strong winds and rain; electrical appliances damaged by power surges.

Saharanpur News: तेज हवा बारिश में पेड़ गिरने से बाइक सवार घायल, बिजली से उपकरण फुंके

Fri, 16 Oct 2026 01:02 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Fri, 16 Oct 2026 01:02 AM IST
विज्ञापन
Motorcyclist injured as a tree falls during strong winds and rain; electrical appliances damaged by power surges.
रामपुर मनिहारान/बड़गांव। तेज बारिश और हवा के चलते इस्लामनगर रोड पर सत्संग भवन के पास एक पेड़ टूट कर सड़क के बीचो-बीच गिर गया। इससे वहां से गुजर रहा एक बाइक सवार पेड़ के नीचे दबकर घायल हो गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उधर बड़गांव के गांव चंदपुर में बिजली गिरने से एक मकान के लगे बिजली उपकरण जल गए।
विज्ञापन


बृहस्पतिवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे तेज हवा और बारिश के चलते सत्संग भवन के पास एक पेड़ टूट कर सड़क के बीच में गिर गया। उसी समय वहां से गुजर रहा मोहल्ला सराय निवासी आस मोहम्मद गंभीर रूप से घायल होकर पेड़ के नीचे दब गया। एकत्र ग्रामीणों ने बाइक सवार को पेड के नीचे से निकालकर 108 एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।
विज्ञापन


बड़गांव में तेज बारिश के बीच गांव चंदपुर निवासी सफाईकर्मी वेदपाल के मकान पर बिजली गिर गई। बिजली गिरने से घर में लगे इन्वर्टर, बैटरी, सीसीटीवी कैमरे और बिजली की पूरी फिटिंग जलकर खराब हो गई। मकान की छत पर रखी पानी की टंकी भी फट गई। तेज धमाके से आसपास के ग्रामीण दहशत में आ गए। उधर, तेज हवाओं और बारिश से गन्ने व धान की फसल भी गिर गई। वहीं सुबह से ही तेज आंधी-बारिश के बाद क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे दिनभर ग्रामीणों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed