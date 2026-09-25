Saharanpur News: कालका पैसेंजर ट्रेन 16 अक्तूबर तक रदद

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मुजफ्फरनगर। कालका से दिल्ली जाने वाली कालका पैसेंजर ट्रेन 16 अक्तूबर तक के लिए रदद कर दी है। इस ट्रेन से दोपहर में काफी लोग दिल्ली जाते थे। चंडीगढ़ और शिमला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में पड़ने वाले कालका से यह ट्रेन रोजाना दिल्ली जाती थी। दोपहर बारह बजे मुजफ्फरनगर पहुंचती थी। कम किराए वाली इस ट्रेन में काफी लोग यात्रा करते है। रेलवे स्टेशन अधीक्षक पवन चौधरी ने बताया कि ट्रेन के रदद किए जाने की जानकारी है लेकिन इसके कारण के बारे में कोई सूचना नहीं है। संवाद