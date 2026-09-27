Saharanpur News: इमरान का पलटवार, गठबंधन पर निर्भर नहीं है कांग्रेस
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:20 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:20 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा सांसद इकरा हसन के बीच चल रही बयानबाजी लगातार सामने आ रही है। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन के बयान यूपी में भाजपा को सपा ही हरा सकती है कांग्रेस अकेले कुछ नही कर सकती है गठबंधन होने पर सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का होगा, सपा का इसमें कोई नुकसान नही होगा। इस बयान पर पलटवार करते हुए शनिवार को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि काग्रेस गठबंधन की भीख नही मांग रही है। न करें गठबंधन, कौन कह रहा है, जिसको जो करना है वह करें। इमरान मसूद ने कहा कि जब बारात निकलती है तो कई ढोल बजाने वाले और नचाने गाने वाले होते है। उन्हें अपना काम करने दीजिए। कांग्रेस अपने काम में लगी है। कांग्रेस गठबंधन के लिए किसी पर निर्भर होकर नहीं बैठी है। अपने स्तर पर चुनाव की तैयारी की जा रही है। बता दें, कि दोनों नेताओं के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार गठबंधन को लेकर बयान दिए जा रहे हैं।
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सहारनपुर। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा सांसद इकरा हसन के बीच चल रही बयानबाजी लगातार सामने आ रही है। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन के बयान यूपी में भाजपा को सपा ही हरा सकती है कांग्रेस अकेले कुछ नही कर सकती है गठबंधन होने पर सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का होगा, सपा का इसमें कोई नुकसान नही होगा। इस बयान पर पलटवार करते हुए शनिवार को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि काग्रेस गठबंधन की भीख नही मांग रही है। न करें गठबंधन, कौन कह रहा है, जिसको जो करना है वह करें। इमरान मसूद ने कहा कि जब बारात निकलती है तो कई ढोल बजाने वाले और नचाने गाने वाले होते है। उन्हें अपना काम करने दीजिए। कांग्रेस अपने काम में लगी है। कांग्रेस गठबंधन के लिए किसी पर निर्भर होकर नहीं बैठी है। अपने स्तर पर चुनाव की तैयारी की जा रही है। बता दें, कि दोनों नेताओं के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार गठबंधन को लेकर बयान दिए जा रहे हैं।